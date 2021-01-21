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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير بيئى: التحول إلى المركبات صديقة البيئة يحد من تلوث الهواء

الخميس 21/يناير/2021 - 11:12 م
تلوث الهواء
تلوث الهواء
أريج الجيار
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قال أحمد فتحي، الخبير البيئي، إن مواجهة تلوث الهواء تتم عن طريق التحول إلى المركبات صديقة البيئة، والاتجاه إلى الاستخدام الأقل للبنزين والسولار والأشياء التي تؤدي إلى تلوث البيئة، وذلك عن طريق استخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والقطارات الكهربائية التي تنشئها الدولة في أكثر من مكان إلى جانب مترو الأنفاق الكهربائي.

وأشار الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، إلى أن ذلك يؤدي إلى تقليل نسبة الكربون فى الهواء، منوها بأن حملات التفتيش والمراقبة خلال أيام السحابة السوداء في موسم جمع الأرز تساهم في تقليل نسب التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة استعرضت، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة.

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