«الصحة» توضح أعراض نزلات البرد (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نزلات البرد أو الزكام هي عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، ومن أعراضها "ارتفاع درجة الحرارة – والعطس المتكرر – واحتقان الأنف والتهاب الحلق".وأوضحت الوزارة أن عدوى نزلات البرد تنتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.