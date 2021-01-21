أساليب سحرية للتخلص من العصبية المفرطة

◄ «أوقات العصبية»



◄ «فكر وتنفس»



◄ «ممارسة التماين الرياضية»

◄ «تجنب الضغط»



◄ «الابتعاد عن الكحول والمخدرات»



◄ «عالج أسباب العصبية الأساسية»



◄ أسباب خارجية:

أسباب داخلية:

تعتبر العصبية من العادات السيئة، والتى يمكن أن تتسبب فى الكثير من المشكلات الجسدية، بالإضافة إلى خسارة الكثير من العلاقات الإجتماعية.وتتسبب العصبية فى زيادة فرص الإصابة بالإكتئاب، لذا تتطلب العلاج فى أسرع وقت لتجنب الكثير من المشكلات النفسية والجسدية.وقدم موقع "دكتور أوز" عددا من النصائح للتخلص من العصبية المفرطة جاءت كالتالي.أشار الأطباء أنه لابد من معرفة اوقات العصبية، وذلك لتتمكن من اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن.يعتبر التنفس بشكل جيد والتفكير قبل الحديث، من العلاجات الفعالة للقضاء على العصبية المفرطة، فالقيام بتمارين التنفس تساهم فى إدخال الأكسجين للجسم التى تساعد فى تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.ممارسة التمارين الرياضية، كالجري، المشي، السباحة، واليوجا على الاسترخاء وتقليل التوتر وصرف المشاعر السلبية بالجسم.أشار الباحثون، أن التعرض للضغط من الامور التى تساهم بشكل كبير فى إصابتك بالعصبية المفرطة، لذا عليك ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل.وفقًا للكثير من الدراسات النفسية، فالكحول والمخدرات من الأمور التى تساهم بشكل فى زيادة عصبيتك، لذا عليك تجنب المشروبات الكحولية والمخدرات.هناك العديد من الأسباب المختلفة للعصبية والتي تختلف من شخص لآخر، لكن تتضمن بعض الأشياء الشائعة التي تجعل الناس يشعرون بالعصبية عادة ما يلي:الشعور بالعجز وقلة العدل.الشعور بالتهديد أو الهجوم عليك من آخرين.عدم احترام الآخرين لسلطتك، مشاعرك، ممتلكاتك، أو خصوصيتك.مشكلات العمل وسوء الروتين.اضطرابات نفسية وعقلية مثل اضطراب الهوس، الشخصية الحدية، والأعراض الذهانية.الهرمونات وتغيرها في النساء بالذات وقت الحيض ووقت الولادة والحمل.انخفاض سكر الدم ونقص الحديد بالجسم.إفراط نشاط الغدة الدرقية.