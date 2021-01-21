تأجيل دعوى إلغاء استخدام سم «الأستركينين» في قتل الحيوانات الضالة

أجّلت هيئة مفوضي الدولة دعوى إلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم بوقف استخدام سم "الأستركينين" في قتل الكلاب والحيوانات الضالة لـ18 فبراير المقبل.وقالت الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كافة أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، وذلك بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ومما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.وتم استخدام سم "الأستركينين" المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، والذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع أكثر نجاحا وأقل تكلفة.جدير بالذكر، أن سم الأستركينين يعد من أخطر عشرة سموم في العالم، فالأستركينين عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة ويمتاز بسميته العالية وتأثيره الضار الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه، ويعمل الأستركينين على إعاقة المادة الكيميائية المسئولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها، حيث يتسبب فى حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية، مما يؤدى إلى وقف تنفس المصاب حتى الوفاة.