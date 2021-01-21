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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

الخميس 21/يناير/2021 - 06:48 م
الطقس
الطقس
الدستور
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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، حيث تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 


وبداية من فجر اليوم الجمعة، تشهد (القاهرة والوجه البحري) طقسًا معتدلًا نهارًا، ومائلٌا للبرودة ليلًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد)، ويسود ليلًا طقس بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الرياح اليوم الجمعة


تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات


العظمى الصغرى

(القاهرة 19 09 - الإسكندرية 18 11 - وادى النطرون 18 11 - طنطا 18 09 - شبين الكوم 19 09 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 11 - مطروح 17 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 18 11 - دمياط 18 11 - الزقازيق 19 09).

الطقس اليوم

(المنصورة 18 10 - الإسماعيلية 19 10 - السويس 19 10 - العريش 17 09 - رفح 17 09 - رأس سدر 20 09 - نخل 15 04 - نويبع 19 12 - طابا 17 10 - كاترين 12 00 - الطور 20 10 - شرم الشيخ 21 12 - الغردقة 20 12).

حالة الطقس في محافظات مصر


(مرسى علم 20 13 - الفيوم 18 05 - بنى سويف 18 05 - المنيا 19 04 - أسيوط 18 05 - سوهاج 21 06 - قنا 22 08 - الأقصر 23 08 - أسوان 25 09 - إدفو 22 09 - أبوسمبل 25 09 - الوادى الجديد 20 07 - شلاتين 25 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 24 16 - رأس حدربة 23 16).

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