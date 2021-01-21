موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2021.. وخصومات تصل إلى 50%

موعد الأوكازيون الشتوي 2021

يترقب المواطنين سواء كانوا راغبين في الشراء أو أصحاب محلات تجارية التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" ليتمكنوا من بيع أو شراء المعروضات الموجودة في المحلات التجارية من ملابس وأحذية بخصومات تصل إلى 50% وذلك بسبب الركود في حركة البيع والشراء التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي أثر على الاقتصاد العالمي عقب إغلاق الكثير من النشاطات التجارية و الاستغناء عن بعض العمالة المؤقتة.

مراقبة المحلات التجارية المشاركة في التصفيات الشتوية 2021

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على مراقبة حركة البيع خلال فترة التصفيات الشتوي "الأوكازيون" في المحلات التجارية الحاصلة على الموافقة في الاشتراك في التصفيات وفقا للأسعار المعلنة مسبقا على أن يتم عرض المنتج قبل الخصم وبعد الخصم ليتأكد المواطنين من قيمة الخصم المعلنة خاصة في بيع الاونلاين عبر الصفحات الرسمية المحلات التجارية الخاصة للأوكازيون مما لا يدع مجال للغش التجاري خلال فترة التصفيات الموسمية









الأسر المصرية وفترات التصفيات الموسمية





ينتظر الكثير من الأسر المصرية الأوكازيون الشتوي 2021 على أحر من الجمر ليستطيعوا من شراء المنتجات المعروضة في المحلات التجارية المشاركة في التصفيات الشتوية من ملابس وأحذية التي تعرض بخصومات حقيقية في أماكن عرضها للمواطنين وذلك عقب أن شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا عقب تعويم الجنيه المصري الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار .





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