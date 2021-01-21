سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

سعر طن الأسمنت

يبلغ سعر المسلح 770 جنيها للطن، بينما الأسمنت الأبيض فأسعاره كالتالي:

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.



الأسمنت المخلوط

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 630 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 650 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 658 جنيهًا للطن.



الأسمنت المقاوم

بينما بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 790 جنيهًا للطن، كما بلغ أسمنت قاهر البحار 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 780 جنيهًا للطن.



وبعد إستعراض أسعار الأسمنت نستعرض معكم أسعار الجبس:



واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن

_ جبس الدولية 640 جنيها للطن

_ جبس المعمار 690 جنيهًا للطن

_ جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن

_ جبس السويس 580 جنيهًا للطن.



وصرح وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار بغرفة الجيزة التجارية منذ قليل في تصريحات صحفية، بأنه تم تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهذا الأمر يعد بداية دخول مصر عصر الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة موضحا أن هذا الرقم سوف يسمح برفع كفاءة المباني الحالية في أرجاء الجمهورية.



ولفت إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يحافظ على استقرار أسعار العقارات وعدم قفزاتها، مما يسهم في تعظيم الإستفادة من تلك الثروة العقارية، وتحظى الثروة العقارية بالعناية في مصر في الوقت الحالي.



ونوه الشريف لأن هذه الخطوة كذلك ستسهم في عمليات الصيانة، وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات.

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وصرح وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار بغرفة الجيزة التجارية منذ قليل في تصريحات صحفية، بأنه تم تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهذا الأمر يعد بداية دخول مصر عصر الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة موضحا أن هذا الرقم سوف يسمح برفع كفاءة المباني الحالية في أرجاء الجمهورية.ولفت إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يحافظ على استقرار أسعار العقارات وعدم قفزاتها، مما يسهم في تعظيم الإستفادة من تلك الثروة العقارية، وتحظى الثروة العقارية بالعناية في مصر في الوقت الحالي.ونوه الشريف لأن هذه الخطوة كذلك ستسهم في عمليات الصيانة، وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات.

يبحث العديد من المواطنين عن سعر طن الأسمنت اليوم، وقد كشفت البيانات عن استقرار أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق المحلية.وترصد لكم "الدستور" في السطور التالية أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه طبقا للأسعار الحالية الجملة في الأسواق.