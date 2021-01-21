رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

الخميس 21/يناير/2021 - 01:47 م
الأسمنت
الأسمنت
أسماء منصور
طباعة
يبحث العديد من المواطنين عن سعر طن الأسمنت اليوم، وقد كشفت البيانات عن استقرار أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق المحلية.

وترصد لكم "الدستور" في السطور التالية أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه طبقا للأسعار الحالية الجملة في الأسواق.

 سعر طن الأسمنت

يبلغ سعر المسلح 770 جنيها للطن، بينما الأسمنت الأبيض فأسعاره كالتالي:
سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط


كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 630 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 650 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 658 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم


بينما بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 790 جنيهًا للطن، كما بلغ أسمنت قاهر البحار 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 780 جنيهًا للطن.

وبعد إستعراض أسعار الأسمنت نستعرض معكم أسعار الجبس:

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن
_ جبس الدولية 640 جنيها للطن
_ جبس المعمار 690 جنيهًا للطن
_ جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن
جبس السويس 580 جنيهًا للطن.

وصرح وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار بغرفة الجيزة التجارية منذ قليل في تصريحات صحفية، بأنه تم تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهذا الأمر يعد بداية دخول مصر عصر الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة موضحا أن هذا الرقم سوف يسمح برفع كفاءة المباني الحالية في أرجاء الجمهورية.

ولفت إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يحافظ على استقرار أسعار العقارات وعدم قفزاتها، مما يسهم في تعظيم الإستفادة من تلك الثروة العقارية، وتحظى الثروة العقارية بالعناية في مصر في الوقت الحالي.

ونوه الشريف لأن هذه الخطوة كذلك ستسهم في عمليات الصيانة، وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات.

قد يهمك أيضا..

طالع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر بالأسواق



سعر طن الأسمنت اليوم

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

الصور

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

image description

جامعة أسيوط: نقل كلية الطفولة المبكرة إلى أسيوط الجديدة العام المقبل

image description

تعاون بين تنمية المشروعات والغرفة التجارية لتوفير 350 فرصة عمل بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

الأكثر قراءة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي

قريبا.. «كأنك لم تكن» أولى تجارب تيسير النجار الروائية

صدور الترجمة الجورجية لرواية خالد خليفة «الموت عمل شاق»

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى