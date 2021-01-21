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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

توقعات الفلك.. خلافات بين بايدن وترامب وامرأة تتولي الحكم

الخميس 21/يناير/2021 - 03:25 م
بايدن وترامب
بايدن وترامب
هويدا سعيد
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يشهد الفلك حالة من الظروف المتغيرة الفترة الحالية، وسيدخل كوكب زحل إلى برج الدلو في الشهر المقبل، وهذا الكوكب منذ قديم الأزل يقول علماء الفلك بأن كوكب زحل له تأثير علي صاحبه وعلي الأبراج التي قبله مثل مواليد برج الجدي في شهر يناير، ومواليد برج الحوت شهر فبراير، بحسب خبيرة الفلك والأبراج " ندي عادل".

و وأضحت خبيرة الأبراج أن كوكب زحل اسمه مشتق من الجذر "زَحَل" بمعنى تنحّى وتباعد ويُقال إنه سمي زُحَل لبعده في السماء، أما الاسم اللاتيني فهو "ساتورن" وهو إله الزراعة والحصاد عند الرومان، ويُمثل رمزه منجل الإله الروماني سالف الذكر.

وأشارت ندى سعيد إلى أن ترامب من الأبراج الهوائية وهو برج الجوزاء، وسوف يحل علي هذا البرج سحابه سوداء بشعة في هذا العام، وكما نرى أن سوف يظل الصراع والمشاكل والتظاهر بأمريكا حتي تنتهي بالحروب البيولوجية والتهديد بها.

- تولي بايدن الحكم

وتابعت أن فوز بايدن فلكيا به مشاكل بسبب كوكب زحل، وسوف تتضح الأمور في بداية السنة الفلكية الجديد وهي تبدا مع نجم الحمل في منتصف شهر مارس القادم، وهو إله الحرب عند الروم وشهر خير علىجميع المخلوقات الأرض، ومن الممكن أن يؤثر عليه زحل بتغير بشكل جذرى وان تطيح السحابة ببايدن وترامب وتكون حاكمة العرش علي أمريكا هي امرأة وليس رجل.

- امرأة تحكم أمريكا
 كامالا هاريس، تتولى حاليا منصب نائب الرئيس بايدن، ومن المحتمل خلال سنة أن تكون هي من على رأس السلطة في حكم الولايات المتحدة الأمريكية، أو نانسي بيلوسي من مواليد برج الحمل وهو برج ناري ويبدأ ميلادها في بداية السنه الفلكية ويسطع نجمها مع مواليد المحظوظين نجم الحوت المائي ونجم الحمل النار، لأنها من العشرية الاولى للحمل وهي أول أيام العام الفلكي.

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