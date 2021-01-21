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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة طبيب بـ«كورونا» في مستشفى السنطة العام بالغربية

الخميس 21/يناير/2021 - 01:34 م
جثة
جثة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفي الدكتور محمد ابراهيم عامر استشاري الأطفال بمستشفي السنطة العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنة بمقابر العائلة.

كان الفقيد الراحل، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال، وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا، ووجه الأطباء بضرورة خضوعة للعزل داخل أقسام العزل الصحي بمستشفي السنطة العام، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية.

ونعت نقابة الاطباء الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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