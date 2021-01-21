رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

د. السيد محمد علي ساطور يكتب: نصائح لتقليل الإجهاد والتعب بعد تناول الأطعمة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:38 م
السيد محمد علي ساطور
السيد محمد علي ساطور
السيد عبدالعال
طباعة
يظهر التعب والإجهاد والإحساس بخفقان في الصدر تناول بعض الأطعمة أحيانا، فلقد لاحظ الباحثون ظهور التغيرات من إجهاد وخلافه ما بعد تناول بعض الأطعمة وأيضًا حسب كميات الطعام، فمثلًا الكربوهيدرات تزيد الإحساس بالإجهاد وذلك لارتفاع نسبة هرمون السيروتونين الذي له دور في ضبط دورة النوم والمزاج وأيضًا الحامض الأميني التربتوفان ممكن الموجود في الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والبقوليات وهناك أيضًا بعض السلوكيات والتي تزيد من الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول الطعام مثل عدم كفاية النوم ليلا وتناول الكحوليات أثناء اليوم فهذه الظروف تزيد من الإحساس بالتعب والإجهاد في الإنسان العادي أما بعد ظهور كورونا، لوحظ ازدياد هذا الإحساس بالتعب والإجهاد ما بعد تناول الطعام مما يزيد الخوف في النفوس ولذلك نكتب هذه النصائح لمساعدة الناس للإقلال من هذا الشعور وهي:

1. الإقلال من تناول كميات كبيرة من الأطعمة في الوجبة الواحدة ومحاولة تقسيم الأطعمة إلى 5 مرات في اليوم بدلًا من ٣ مرات.

2. النوم عدد ساعات كافية وخصوصًا فترة الليل وعدم السهر لفترات طويلة.

3. ممارسة رياضة المشي أثناء اليوم.

4. التعرض لأشعة الشمس لفترة نصف ساعة يوميًا ما بين العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا.

5. تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخضروات والفاكهة تحسن من الشعور بالتعب.

6. الإقلال من تناول مشروبات الكافيين تساعد الجسم على التخلص من آثار التعب والإجهاد.

7. المحافظة على الوزن المثالي يساعد الجسم في الحفاظ على صحته.

8. الحفاظ على الهدوء وعدم التوتر والاسترخاء يساعد الإنسان على أداء وظائف الجسم بكفاءة.

- استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا

«مريم العذراء في الشعر والفن العالميين».. كتاب جديد عن دار خطوط

«ولقلبي سواده الفاتن» أحدث إبداعات القاص ممدوح رزق

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي