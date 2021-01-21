د. السيد محمد علي ساطور يكتب: نصائح لتقليل الإجهاد والتعب بعد تناول الأطعمة

يظهر التعب والإجهاد والإحساس بخفقان في الصدر تناول بعض الأطعمة أحيانا، فلقد لاحظ الباحثون ظهور التغيرات من إجهاد وخلافه ما بعد تناول بعض الأطعمة وأيضًا حسب كميات الطعام، فمثلًا الكربوهيدرات تزيد الإحساس بالإجهاد وذلك لارتفاع نسبة هرمون السيروتونين الذي له دور في ضبط دورة النوم والمزاج وأيضًا الحامض الأميني التربتوفان ممكن الموجود في الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والبقوليات وهناك أيضًا بعض السلوكيات والتي تزيد من الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول الطعام مثل عدم كفاية النوم ليلا وتناول الكحوليات أثناء اليوم فهذه الظروف تزيد من الإحساس بالتعب والإجهاد في الإنسان العادي أما بعد ظهور كورونا، لوحظ ازدياد هذا الإحساس بالتعب والإجهاد ما بعد تناول الطعام مما يزيد الخوف في النفوس ولذلك نكتب هذه النصائح لمساعدة الناس للإقلال من هذا الشعور وهي:1. الإقلال من تناول كميات كبيرة من الأطعمة في الوجبة الواحدة ومحاولة تقسيم الأطعمة إلى 5 مرات في اليوم بدلًا من ٣ مرات.2. النوم عدد ساعات كافية وخصوصًا فترة الليل وعدم السهر لفترات طويلة.3. ممارسة رياضة المشي أثناء اليوم.4. التعرض لأشعة الشمس لفترة نصف ساعة يوميًا ما بين العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا.5. تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخضروات والفاكهة تحسن من الشعور بالتعب.6. الإقلال من تناول مشروبات الكافيين تساعد الجسم على التخلص من آثار التعب والإجهاد.7. المحافظة على الوزن المثالي يساعد الجسم في الحفاظ على صحته.8. الحفاظ على الهدوء وعدم التوتر والاسترخاء يساعد الإنسان على أداء وظائف الجسم بكفاءة.- استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي