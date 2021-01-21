الرى تؤهل ترع القاهرة والجيزة لترشيد المياه

تستمر وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وتفقد المهندس محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتى القاهرة والجيزة، الخميس، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى عدة مناطق، حيث تم المرور على أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بناحية السعودية والمعرقب، وكذلك أعمال التأهيل الجارى تنفيذها أسفل الطريق الاوسطى بترعة الجيزة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، على أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل.