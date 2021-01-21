الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بينهم فتاة من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا من الضفة، بينهم فتاة.وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطنيين من مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، فيما اعتقلت شابين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين بعد ان داهمت منزليهما.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من بلدة صوريف، وشقيقين من بلدة بيت أمر.وفي رام الله، اعتقلت 5 مواطنيين بينهم فتاة من قرية كوبر.