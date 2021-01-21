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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مخصصات 10 ملايين جنيه.. «الغرف التجارية» يعلن تطوير نظام الرعاية الصحية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:58 ص
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن هذا العام تضمن إضافة خدمة جديدة لمشروع الرعاية الصحية بغرفة القاهرة، وهي خدمة الموافقات الإلكترونية "خطابات التحويل للجهات العلاجية عن طريق الواتسآب"، يوفرها برنامج الرعاية الصحية للتجار وأسرهم للحصول على خطابات التحويل للجهات العلاجية في سهولة دون تحمل أعباء الانتقال إلى إدارة البرنامج بالغرفة.

وقال العربي، في بيان، إن إجراءات خدمة خطابات التحويل الجديدة ستتم وفقًا لمواعيد تقديم الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ2 ظهرًا، على أن تكون غير متاحة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وفي غير أوقات العمل المذكورة.

وأضاف، أن هذا من منطلق حرص مجلس إدارة الغرفة على تقديم خدمات متميزة لمنتسبيها كنظام تكافلى بين التجار، وتم التعاقد مع 28 مستشفى في مختلف مناطق القاهرة، إلى جانب التعاقد مع جميع مستشفيات القوات المسلحة؛ حتى يحقق هذا البرنامج للتاجر المشترك أكبر استفادة، مشيرًا إلى اعتماد 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع 10 ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه.

ويشمل برنامج الرعاية الصحية بغرفة القاهرة 4 أنظمة وهي.

النظام الماسي: الاشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 1000 جنيه والزوجة 750 جنيها والابن 650 جنيها، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 50000 جنيه، أي إذا اشترك التاجر والزوجة والابن ستكون الاستفادة من العلاج السنوي لهم بمبلغ إجمالي 150000 جنيه مقدمة من الغرفة.

النظام البلاتيني: الاشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 700 جنيه والزوجة 550 جنيها والابن 500 جنيه، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 35000 جنيه.

النظام الذهبي: الاشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 450 جنيها والزوجة 380 جنيها والابن 340 جنيها، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 25000 جنيه.

النظام الفضي: الاشتراك السنوي للتاجر بمبلغ 280 جنيها والزوجة 225 جنيها والابن 200 جنيه، وتغطية العلاج لكل مشترك بمبلغ 10000 جنيه.

وعن الأوراق المطلوبة، فتتضمن "صورة إيصال سداد اشتراك الغرفة عن عام 2020-2021، صورة السجل التجارى سارٍ أو مجدد، 2 صورة فوتوغرافية لكل مشترك، صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين، صورة المستندات الدالة على درجة القرابة مثل "شهادة الميلاد للأبناء أو وثيقة الزواج)، سداد رسوم الاشتراك في البرنامج، ملأ استمارة البرنامج، فضلًا أن هناك مميزات أخرى للمشتركين في هذا البرنامج، حيث تم الاتفاق مع أكبر المعامل الطبية ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي وبعض المستشفيات الخاصة على تقديم نسبة خصم عند الدفع النقدي، وذلك دون أى مساهمة مالية من الغرفة، وهناك إدارة خاصة بالغرفة بمشروع الرعاية الصحية يمكن لمنتسبي الغرفة الرجوع إليها في كافة الاستفسارات في هذا المشروع.

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