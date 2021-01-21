غرفة السياحة تنظم دورات تدريبية لتأهيل العاملين

تنظم غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، دورات تدريبية لتاهيل العاملين بشركات السياحة.وتشمل الدورات برامج تدريبية أونلاين عبر برنامج Meeting Zoom، ودورة حول مهارات العمل تحت ضغط لإثقال مهارات العاملين بالشركات، يوم 24 يناير الجارى، كما ستنظم فى 31 يناير الجارى دورة أخرى حول "إتيكت مجال الأعمال".وستتضمن هذه الدورة آداب العمل وكيفية تكوين الانطباع الأول، وتقديم نصائح حول تذكر الأسماء، ومهارة الكلام الصغير، وفن المحادثة التجارية، وفن الكتابة التجارية.يشار إلى أن الغرفة تولى اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين بالشركات وتزويدهم بالمهارات للنجاح فى عملهم واطلاعهم على المستجدات التى تطرأ فى قطاع السياحة عالميا.