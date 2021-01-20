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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زعماء كندا السياسيون يهنئون بايدن لتوليه رئاسة أمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:33 م
بايدن
بايدن
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هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وعدد كبير من القادة السياسيين الكنديين، جو بايدن بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة رقم 46.

وقال ترودو إن كندا والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة فريدة مبنية على التزام مشترك بالقيم الديمقراطية والمصالح المشتركة والعلاقات الاقتصادية والأمنية القوية.

وأضاف في بيان له: "بلدانا أكثر من مجرد جيران - نحن أصدقاء وشركاء وحلفاء مقربون" و"عملت كندا والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب لمعالجة بعض أكبر التحديات التي واجهناها في تاريخنا، سنواصل هذه الشراكة بينما نكافح جائحة كوفيد-19 وندعم الانتعاش الاقتصادي المستدام الذي سيعود بشكل أفضل للجميع، سنعمل معًا أيضًا لدفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي النظيف، وتعزيز الشمول والتنوع، وخلق وظائف وفرص جيدة للطبقة الوسطى لشعبنا مع المساهمة في الديمقراطية والسلام والأمن في الداخل وحول العالم ".

ومن جانبها، غردت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند مهئنة بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وكتبت: "تتطلع كندا إلى العمل معكم لهزيمة الجائحة، مع تعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز الديمقراطية، والنمو الشامل، والتجارة الحرة والعادلة".

كما غرد زعيم حزب المحافظين، إيرين أوتول، قائلا عبر تويتر: "تهانينا للرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس على تنصيبكما. نتطلع إلى العمل معا لإعادة الكنديين والأمريكيين إلى العمل".

كما قدم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، تهانيه على تويتر، وكتب على تويتر "يمثل اليوم نهاية رسمية للكراهية والانقسام خلال السنوات الأربع الماضية، وفرصة لبناء أمة وعالم أكثر شمولية ورحمة".

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