«البنفسجي يليق بها».. إطلالة هادئة لنائية بايدن في حفل التنصيب

أدت كامالا هاريس، الأربعاء، اليمين الدستورية نائبًا للرئيس الأمريكي رقم 46 وذلك أمام عدد من رؤساء أمريكا السابقين الذين شهدوا مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.واللافت للأنظار الثبات الذي ظهرت علية كامالا مع الابتسامة الخفيفة التى لم تفارق وجهها بعد حلف اليمين، حيث ارتدت هاريس بالطو طويل بلون بنفسجى، إضافة إلى عقد ذهبى بسيط، ونسقت معه كمامة سوداء.اللافت للنظر أن كامالا ارتدت العقد في أكثر من مناسبة، الأمر الذى أثار الجدل عبر مواقع التواصل.يأتي حفل التنصيب مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، بمشاركة ألف ضيف فقط، فيما أصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869 يغيب عن حفل تنصيب خليفته.