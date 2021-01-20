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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تلقى القبض على عدد من مهربى البشر بأحد فنادق فيينا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:43 م
الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
ا ش ا
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ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المتهمين المشتبه بهم فى ارتكاب جريمة تهريب واتجار بالبشر.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه جرت صباح اليوم عملية واسعة النطاق للشرطة ضد المهربين المشتبه بهم فى أحد فنادق فيينا، مضيفة: أنه تم القبض على أربعة أشخاص خلال العملية، منهم مدير الفندق، لاتهامه بإيواء 30 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين فى الفندق، وجار التحقيق مع المتهمين، ونقلهم إلى أحد السجون؛ للحبس احتياطيًا.

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