النمسا تلقى القبض على عدد من مهربى البشر بأحد فنادق فيينا

ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المتهمين المشتبه بهم فى ارتكاب جريمة تهريب واتجار بالبشر.وأشارت مصادر أمنية إلى أنه جرت صباح اليوم عملية واسعة النطاق للشرطة ضد المهربين المشتبه بهم فى أحد فنادق فيينا، مضيفة: أنه تم القبض على أربعة أشخاص خلال العملية، منهم مدير الفندق، لاتهامه بإيواء 30 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين فى الفندق، وجار التحقيق مع المتهمين، ونقلهم إلى أحد السجون؛ للحبس احتياطيًا.