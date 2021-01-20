حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

ألقت قوات الأمن القبض على الأب صاحب واقعة تعرية طفلة الرضيع وسط الشارع، ومحاولته حرقها.كانت والدة الطفلة كشفت أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة بنزع ملابسها وسط الشارع فى البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة.وأشارت الأم إلى أن سببب تعذيب الأب لطفلته مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.