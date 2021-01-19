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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المفوضية الأوروبية تدعو لتلقيح 70% من سكان الدول الأعضاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:06 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وكالات
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دعت بروكسل، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى "تسريع" حملات التطعيم لتحصين 70% من سكانها البالغين بحلول نهاية أغسطس ضد فيروس كورونا المستجد و80% من المهنيين الصحيين ومن تتجاوز أعمارهم 80 عامًا بحلول مارس.

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، في مؤتمر صحفي: "يجب تسريع التطعيمات"، بعد توجيه انتقادات لبطء هذه الحملات في الدول السبع والعشرين مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل على وجه الخصوص.

وقال نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سكيناس: "نقترح أن تكون الدول الأعضاء قد لقحت 80% على الأقل من المهنيين الصحيين وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بحلول شهر مارس".

وأضاف قبل قمة أوروبية مقررة مساء الخميس: "نقترح أيضا أن تقوم الدول الأعضاء بتلقيح 70% من البالغين بحلول الصيف".

وقال إنه واثق بأنه "بحلول نهاية الأشهر الثلاثة الأولى، ستحصل أوروبا على كمية هائلة من الجرعات التي يمكن توزيعها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

كما قال سكيناس إن المفوضية تعمل مع الدول الأعضاء لوضع شهادات تطعيم "مقبولة بين الدول الأعضاء ويمكن استخدامها بسرعة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه".

وتابع: "نحتاج إلى شهادات تطعيم تسجل بوضوح تاريخ التطعيم لكل فرد لضمان حصوله على المتابعة الطبية المناسبة، إن نهج الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن الشهادات سيفتح الباب أيضًا لاستخدامات أخرى للمساعدة في رفع قيود" احتواء الوباء.

وكان يشير إلى الاقتراح الذي تقدمت به اليونان الحريصة على إنقاذ قطاع السياحة لديها، ويدعو إلى اعتماد جواز تطعيم حتى يتمكن الأشخاص الملقحون من السفر، ولكن المبادرة لم تلق ترحيبًا عامًا.

وفي ظل ظهور مزيد من النسخ المتحورة من الفيروس المسبب لكوفيد- 19 والأشد عدوى، طلبت المفوضية أيضًا من الدول الأعضاء السبعة والعشرين زيادة التسلسل الجيني لما لا يقل عن 5-10% من نتائج الاختبارات الإيجابية، وقالت إنها جاهزة لمساعدتها ماليًا.

وقالت ستيلا كيرياكيدس: "في الوقت الحالي، يفحص العديد من الدول الأوروبية أقل من 1% من العينات، وهي نسبة منخفضة جدًا لتحديد تطور النسخ المتحورة أو اكتشاف أخرى جديدة".

ووقّع الاتحاد الأوروبي ستة عقود شراء مع مجموعات الأدوية المنتجة للقاحات، ويواصل مناقشاته مع مختبرين آخرين، ويمكن أن يحصل على ما يصل إلى 2،5 مليار جرعة لقاح.

وقد حصل لقاحا فايزربايونتيك وموديرنا على ترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية لاستخدامهما في الاتحاد الأوروبي.. وستتفاوض الوكالة قريبًا مع أسترازينيكا بشأن لقاحها.

وقالت المفوضية إن جرعات اللقاحين الأول والثاني تكفي لتحصين 80% من سكان أوروبا (450 مليون نسمة)، علما بأن الوباء تسبب بوفاة 400 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كيرياكيدس إنه سيتم تقديم الجرعات الزائدة من اللقاحات إلى البلدان منخفضة الدخل خارج الاتحاد الأوروبي من خلال آلية "كوفاكس" المشتركة مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي: "قريبًا جدًا، سنتمكن من إعلان تبرعاتنا باللقاحات لبقية العالم".

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