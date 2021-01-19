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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطاع السياحة «الكرنك» يعلن مشاركته بمبادرة «شتى فى مصر»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:23 م
السياحة
السياحة
فاتن غلاب
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أعلن قطاع السياحة (الكرنك)، التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين عن المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية، والتي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 28 فبراير القادم.

يأتي ذلك في إطار الجهود والمبادرات التي تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار والشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا.

وقال يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصر للطيران: "يسعدنا تقديم برامج سياحية متميزة لعملاء شركة الكرنك للسياحة ذات التاريخ العريق والمعروفة بمستوى خدماتها ضمن مبادرة "شتي في مصر" بأسعار تبدأ من 3120 جنيها لمدة 4 أيام 3 ليالٍ للفرد الواحد شاملة الإقامة بالفنادق مستويات أربع وخمس نجوم، وتذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران لكل من الوجهات السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم، وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد- 19".

ويمكن للعملاء الاستفسار وحجز هذه البرامج السياحية أو تذاكر الطيران المخفضة من خلال زيارة أو الاتصال بفروع الشركة في مدينة نصر 26738155 وقصر النيل 25772985 وفندق لوباساج المطار 22678117 وفرع الإسكندرية 035827039 أو عن طريق الواتس آب على رقم خدمة العملاء 01285311558.

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