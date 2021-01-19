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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسط توتر العلاقات.. إيران تكشف تفاصيل زيارة مسؤول كوري جنوبي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
منار احمد
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كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة مسؤول كوري جنوبي إلى طهران الأسبوع الماضي.

وأشار مسؤول إيراني، إلى أن الزيارة جاءت بهدف معالجة الاموالة الإيرانية المجمدة لدى سيئول، وهى في مقدمة الأولويات للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت السفارة الإيرانية لدى كوريا الجنوبية، في بيان اليوم الثلاثاء، بشأن زيارة النائب الأول لوزير الخارجية تشوي جونج جون، إلى إيران في الأسبوع الماضي، إن معالجة الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية هى في مقدمة الأولويات للعلاقات الثنائية.

ونقلت السفارة الإيرانية عن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قوله أثناء لقائه مع تشوي جونج جون، في 11 يناير، إن الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، هى أكبر عقبة على مسار تنمية العلاقات بين البلدين.

وأشار المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران طالبت كوريا الجنوبية بوضوح بالإرادة السياسية وتصميم الطريقة الفعالة لحل المشكلة الخاصة بالأموال الإيرانية المجمدة وفقا للسفارة.

وذكرت السفارة أن «عراقجي»، أوضح أن إيران تعتبر وقف التجارة خاصة التبادل التجاري الإنساني مثل الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها، أمرًا مثيرًا للاستياء للغاية في العلاقات الثنائية، مضيفًا أن الإجراءات الكورية الجنوبية في الأشهر الأخيرة كانت غير كافية للغاية، مما لم يساعد الشعب الإيراني الذي يعاني من الوضع الصعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

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