تعاون بين «مستثمري أكتوبر» وجامعة زويل لتطوير صناعتي الأغذية والأدوية

استقبلت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وفدا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يترأسه الدكتور أيمن الشبيني، عضو مجلس إدارة المدينة ومدير عام البحوث، لتفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه بين الجانبين قبل عام ونصف، والاستفادة من خبرات وإمكانيات الجامعة في تطوير الصناعة الوطنية.و ترأس الاجتماع الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والذي أكد على أهمية ربط الصناعة بالتطور الجديد في مجالات البحث العلمي، والعمل على تطبيق وتبني الابتكارات وأفكار الباحثين في تطوير خطوط الإنتاج المحلية.وأكد "خميس" على أهمية التعاون مع الجامعة وتسخير إمكانياتها فى تطوير بعض الصناعات وخطوط الإنتاج، وخاصة الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية وإيجاد حلول جذرية لبعض المعوقات، التي تواجه الإنتاج فيما يخص المشاكل البيئة وتدوير المخلفات.من جانبه استعرض عضو مجلس إدارة المدينة ومدير عام البحوث، خطة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في التعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر على محورين رئيسيين، المحور الأول يتمثل في تسخير مراكز الابتكارات والتميز العلمي والأجهزة المتخصصة والمراكز البحثية بالمدينة في خدمة الصناعة الوطنية، خاصة تدريب والتأهيل للمهندسين والعمالة الفنية بالمصانع، بالإضافة إلى تسخير خبرات الأساتذة والمستشارين بمدينة زويل لخدمة هذا الغرض.و المحور الثاني يكمن في إجراء شراكات بين المدينة والمصانع على تطوير المنتجات وخطوط الإنتاج وتسخير مخرجات البحث العلمي بالمدينة لخدمة هذا الغرض لتعظيم الإنتاج وتحقيق التكامل بين الصناعة والبحث العلمي عمليا.من ناحية أخرى عرض وفد مدينة زويل على جمعية مستثمري أكتوبر بأن تكون المدينة مستشارًا للمستثمرين في مجال القياسات البيئية، والاستفادة من خبرات والشهادات المعتمدة لمدينة زويل في مجالات البيئة والصناعات الخطرة، ومشروعات إعادة التدوير وصناعات السيراميك والصناعات الكيماوية.