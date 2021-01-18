وزير التموين يعترف بخسائرالمخبز المليونى بالشيخ زايد

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يتكبد خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويًا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، فقد تم الإعلان عن شراء شركات استثمارية بنظام حق الانتفاع والمشاركة، وتم ترسية فرصة استثمارية على شركة جو ماركت لتطوير المخبز المليوني، لكن حتى الآن لم يتم فيه أي تطور ملحوظ.وأوضح الوزير، أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، مضيفًا: «تم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه في عام 2011 لتوفير الاحتياطي».وتابع: «تم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية، وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين، وإيراداته 530 ألف جنيه سنويًا».