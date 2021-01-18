نائبة بايدن تقدم استقالتها رسميًا من مجلس الشيوخ

تقدمت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسميا باستقالتها من مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم.وقالت هاريس في خطاب استقالتها، وفق شبكة " سي إن إن " الإخبارية الأمريكية، إن استقالتها ليست بمثابة وداع، وإنها تستعد لأداء قسم آخر كنائبة للرئيس.وأعربت عن أملها في أن يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى أرضية مشتركة تمكنهم من العمل لصالح الشعب الأمريكي.