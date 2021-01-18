«المهن التمثيلية» تنتظر رد البرلمان على شكواها ضد رياض عبد الستار

ينتظر الفنان الدكتور أشرف زكي، الرد على الشكوى المقدمة من قبله باعتباره نقيبا للمهن التمثيلية بسبب إهانة النائب رياض عبدالستار، للفنانين، أثناء مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، ووصف خلال كلمته الفنانين بـ"الساعين في الأرض فسادًا".وتقدم زكي بشكوى رسمية للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ضد النائب رياض عبدالستار، حيث اشتعل الوسط الفني داعيا بضرورة شكوى النائب صاحب التصريح.وكان الفنان أشرف زكي تصدى خلال الفترة الماضية لعدة مشكلات أهمها الشجار بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل بعد أن شغلا الساحة.