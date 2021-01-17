وزير ألماني: يجب العمل على الاحتفاظ بالاقتصاد

أبدى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، عدم تأثره بمسعى فريدريش ميرتس الرئيس السابق لتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، شغل منصبه.وفي تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية الصادرة غدًا، قال الوزير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي: "قالت المستشارة والرئيس الجديد ما يخصهما في هذا الموضوع وهؤلاء هم من يحق لهم البت في مثل هذه القضايا".أضاف التماير: "أقوم بعملي لأن الشركات التي يكافح الكثير منها في أزمة كورونا من أجل وجودها، تعول علينا. ويجب علينا أن نعمل على احتفاظ الاقتصاد الألماني والشركات بقوتهما، وقد نجحنا في هذا بشكل جيد للغاية حتى الآن".كان الحزب المسيحي عقد مؤتمره الاتحادي أمس السبت رقميا، حيث أجرى تصويتا على شغل منصب الرئيس وحصل أرمين لاشيت رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا على أعلى الأصوات في الجولة الثانية متقدما على ميرتس ليكون الرئيس الجديد للحزب خلفا لانيجريت كرامب-كارنباور.وبعد هزيمته في التصويت، عرض ميرتس على لاشيت على نحو مفاجئ الانضمام إلى الحكومة الاتحادية الحالية وشغل منصب وزير الاقتصاد.ورفضت المستشارة الألمانية هذا المقترح بشكل تام حيث قال متحدث باسم الحكومة الألمانية ردًا على سؤال في هذا الموضوع: "المستشارة لا تخطط لأي تغيير حكومي"، كما انتقد لاشيت هذا المقترح.وفي رده على سؤال حول كيف يمكن إشراك ميرتس وأنصاره، قال التماير: "كنت ولا أزال على قناعة بأن الحزب المسيحي به مكان للطبائع والشخصيات المختلفة، كما أن الاندماج أفضل من الانقسام والغالبية الكبيرة ترغب في أن نشمر عن سواعدنا وأن نولي البلاد اهتمامنا، ولن يتعلق الأمر بدرجة كبيرة بسؤال من يشغل أي منصب عندما يتم الفوز بالانتخابات البرلمانية والتفاوض على تشكيل ائتلاف".