45 غرامة مالية على المخالفين لإجراءات كورونا بالوادي الجديد

وقّعت محافظة الوادي الجديد 45 غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في حملات مرورية وتفتيش بمركزي الداخلة وباريس؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.قالت المحافظة، في بيان الأحد، إن ذلك يأتي في إطار بدء تفعيل قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية.حذر البيان من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بجميع الأماكن والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات.