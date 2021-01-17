جامعة الجلالة تطلق استراتيجية لجودة التعليم والنشاط الطلابي

قالت جامعة الجلالة، إنها تتخذ حاليا خطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها التحتية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واعتمادها دوليا، والوصول إلى نظام إداري فعال وكفء، قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية ودعم المبادرات والأنشطة الطلابية ضمن المجالات الأكاديمية المختلفة وربطها باحتياجات المجتمع في جميع مؤسساته، في إطار حرصها على توفير كافة الوسائل لتطوير مهارات الطلاب، من المنظور النظري والعملي، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل القادرين على الانضمام إلى سوق العمل بشكل تنافسي.وقالت الجامعة، إنها وضعت منذ إنشائها استراتيجية طويلة الأجل نحو تقديم عملية تعليمية لطلابها، تجمع بين التفوق الأكاديمي والجزء الذي لا يقل أهمية عن التعليم، ألا وهو بناء شخصية الطلاب، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، والتي بدورها تعطي المجال لتفاعل مستمر بين إدارة الجامعة بكافة مستوياتها، وبين الطلاب.وتابعت، أنه منذ تفعيل نظام التعليم عن بعد، قامت الجامعة بوضع بديلة للأنشطة التي كانت تنظم داخل الحرم الجامعي، وذلك من خلال تنظيم العديد من المسابقات عبر الإنترنت. ومن بين هذه المسابقات، كانت مسابقة" التحليل الروائي" والتي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقد فازت الطالبة، عزة أحمد فتح الباب، الطالبة بالسنة الأولى بمجال طب الأسنان بجائزة أفضل تحليل روائي لكتاب قواعد العشق الأربعون، بالإضافة إلى مسابقة "التصوير الفوتوغرافي" لكل طلاب الجامعة، للحصول على أفضل صورة تم التقاطها من الهواتف المحمولة أو الكاميرات الاحترافية. وقد فاز الطلاب، أحمد السيد، خالد إسماعيل وأبادير صبحي من مجالات طب الأسنان، التمريض والفنون والتصميم بالمركز الأول، الثاني والثالث على التوالي.وأضافت، أن استراتيجية الأنشطة الطلابية الحالية لجامعة الجلالة تهدف إلى إتاحة الفرص لجميع الطلاب للمشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة، والتي تلبي اهتمامات الطلاب من الجنسين، فالأنشطة الطلابية في جامعة الجلالة تركز على أن تجعل الطالب هو محورها الرئيسي وهدفها المنشود، فتحقيق الجوانب الإيجابية في حياة الطالب هو هدف أساسي يوازي الدراسة الأكاديمية.وأكدت الجامعة، أنها تسعى في الفترة القادمة إلى تشكيل مجموعة واسعة من البرامج الإيجابية التي تعزز تحقيق أهداف محددة بهدف تنمية شخصية الطالب وتنمية قدراته، وشغل أوقات فراغه، وتأهيله لسوق العمل بعد التخرج، فضلًا عن إثراء الوعي الأدبي والعلمي والثقافي والفني.وعلى صعيد أخر، ونظرا لتلقي جامعة الجلالة العديد من الاستفسارات وطلبات التقديم؛ من جميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالمرحلة الأولى؛ قامت الجامعة مؤخرا بالإعلان عن مد فترة التقديم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني، حتى يوم 31 يناير 2021، حتى يتسنى لجميع الراغبين في التقديم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد المعلن.