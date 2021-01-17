رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة الجلالة تطلق استراتيجية لجودة التعليم والنشاط الطلابي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:49 م
جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
إسراء جمال
طباعة
قالت جامعة الجلالة، إنها تتخذ حاليا خطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها التحتية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واعتمادها دوليا، والوصول إلى نظام إداري فعال وكفء، قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية ودعم المبادرات والأنشطة الطلابية ضمن المجالات الأكاديمية المختلفة وربطها باحتياجات المجتمع في جميع مؤسساته، في إطار حرصها على توفير كافة الوسائل لتطوير مهارات الطلاب، من المنظور النظري والعملي، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل القادرين على الانضمام إلى سوق العمل بشكل تنافسي.

وقالت الجامعة، إنها وضعت منذ إنشائها استراتيجية طويلة الأجل نحو تقديم عملية تعليمية لطلابها، تجمع بين التفوق الأكاديمي والجزء الذي لا يقل أهمية عن التعليم، ألا وهو بناء شخصية الطلاب، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، والتي بدورها تعطي المجال لتفاعل مستمر بين إدارة الجامعة بكافة مستوياتها، وبين الطلاب.

وتابعت، أنه منذ تفعيل نظام التعليم عن بعد، قامت الجامعة بوضع بديلة للأنشطة التي كانت تنظم داخل الحرم الجامعي، وذلك من خلال تنظيم العديد من المسابقات عبر الإنترنت. ومن بين هذه المسابقات، كانت مسابقة" التحليل الروائي" والتي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقد فازت الطالبة، عزة أحمد فتح الباب، الطالبة بالسنة الأولى بمجال طب الأسنان بجائزة أفضل تحليل روائي لكتاب قواعد العشق الأربعون، بالإضافة إلى مسابقة "التصوير الفوتوغرافي" لكل طلاب الجامعة، للحصول على أفضل صورة تم التقاطها من الهواتف المحمولة أو الكاميرات الاحترافية. وقد فاز الطلاب، أحمد السيد، خالد إسماعيل وأبادير صبحي من مجالات طب الأسنان، التمريض والفنون والتصميم بالمركز الأول، الثاني والثالث على التوالي.

وأضافت، أن استراتيجية الأنشطة الطلابية الحالية لجامعة الجلالة تهدف إلى إتاحة الفرص لجميع الطلاب للمشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة، والتي تلبي اهتمامات الطلاب من الجنسين، فالأنشطة الطلابية في جامعة الجلالة تركز على أن تجعل الطالب هو محورها الرئيسي وهدفها المنشود، فتحقيق الجوانب الإيجابية في حياة الطالب هو هدف أساسي يوازي الدراسة الأكاديمية.

وأكدت الجامعة، أنها تسعى في الفترة القادمة إلى تشكيل مجموعة واسعة من البرامج الإيجابية التي تعزز تحقيق أهداف محددة بهدف تنمية شخصية الطالب وتنمية قدراته، وشغل أوقات فراغه، وتأهيله لسوق العمل بعد التخرج، فضلًا عن إثراء الوعي الأدبي والعلمي والثقافي والفني.

وعلى صعيد أخر، ونظرا لتلقي جامعة الجلالة العديد من الاستفسارات وطلبات التقديم؛ من جميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالمرحلة الأولى؛ قامت الجامعة مؤخرا بالإعلان عن مد فترة التقديم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني، حتى يوم 31 يناير 2021، حتى يتسنى لجميع الراغبين في التقديم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد المعلن.



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»

«الثقافي الفرنسي» يطلق النسخة 4 لجائزة المساواة بين المرأة والرجل

«كائنٌ أزرق، أو... ربما» جديد الكاتب الإماراتي سلطان العميمي