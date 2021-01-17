بريطانيا تخطط لتطعيم كافة البالغين ضد كورونا بنهاية سبتمبر

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، أنه سيتم تطعيم أي شخص بالغ في بريطانيا ضد فيروس كورونا، مع نهاية سبتمبر المقبل وليس نهاية يونيو.وقال راب - في تصريح نقلته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "إذا استطعنا القيام بذلك بشكل أسرع، فهذا رائع".ووفقا لمصادر بالحكومة البريطانية، فإن المسؤولين يخططون لتطعيم من 4 إلى 5 ملايين شخص أسبوعيا في غضون أشهر.