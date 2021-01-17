مسلسل لؤلؤ الحلقة 17 .. اشتعال الصراع مع كاميليا

مسلسل لؤلؤ الحلقة 17

نرصد تفاصيل مسلسل لؤلؤ الحلقة 17 بعد زيادة معدلات البحث خلال الساعات الماضية، فتزداد أوجه الصراع بين "لؤلؤ" مي عمر و"كاميليا" نرمين الفقي، وتحاول كل واحدة كسر الأخرى بقوة فتدبر لؤلؤ مكيدة لكي تراها كاميليا مع زوجها في أحد الأماكن العامة أثناء تقبيل يدها بعد الاتفاق على حملة إعلانية جديدة لصالح لؤلؤ على حساب كاميليا التي لم يعد يطلبها العملاء.





ويحاول والد لؤلؤ بكل الطرق ابتزازها هي وطارق من أجل الحصول على أموال كثير كما يؤكد وفاة والدتها على خلاف الحقيقة.





فيما تحاول الأم الوصول إلى الحقيقة، وتحاول لؤلؤ زيادة شهرتها من خلال أعمال جديدة تدخل فيها ويحاول مجدي مساعدتها.





ويعترف لها أنها أهم نجمة تعامل معها في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، تتحسن العلاقة بين طارق وزوجته إلى حد كبير لكنه حتى الآن لم ينس لؤلؤ ويحاول حمايتها حتى بعد أن طالبت الأمن بمنعه من دخول الكمبوند.

أبطال وصناع مسلسل لؤلؤ

يشارك في مسلسل لؤلؤ عدد كبير من النجوم منهم مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان ومحمد الشرنوبي وحمدي هيكل ونجلاء بدر وهيدي كرم وأشرف زكي ومن تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والإشراف على الكتابة والإخراج لمحمد سامي.