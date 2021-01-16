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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مسلسل لؤلؤ الحلقة 16.. وقنوات العرض

السبت 16/يناير/2021 - 08:45 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تفاصيل مسلسل لؤلؤ الحلقة 15، لذلك يُبحث عنها باستمرار حول المنصات الإلكترونية على محركات البحث خلال هذه الساعات، فقد وجد المسلسل تفاعلا كبيرًا لدي الجمهور منذ بداية عرض المسلسل يوم 27 ديسمبر الماضي 2020، وأقبل المواطنين على مشاهدة الحلقات منذ بدايته، وتم تداول مقاطع فيديوا مصورة عبر السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 16

تبدأ الحلقة الـ 16 على مشهد منة بنت نهال التي ذهبت لوالدتها تسأل عنها في بيت جدها أشرف زكي، ويستغرب أبوها عندما تقول له أنها بنت نهال وحفيدته، ثم ينادي علي نهال وينهال عليها ضربا باليد ويسألها عن أبو البنت فتقول نهال أن أبوها طارق نصار والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، ثم تتصل به وتحكي له ما حدث ولكنه يقول لها هذه مشكلتك وليس لي دخل بها.

ثم تصر منه أن تذهب إلى طارق نصار حتى تراه، وعلى الجانب الآخر فكرت لؤلؤ التي تجسد دورها الفنانة مى عمر، في بدر الذي يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي وخرجت معاه، وقام بتلبيسها الخوذة حتى لا يعرفها الجمهور ولكنها اتخنقت منها وقررت خلعها، ولكن رأها الجمهور، وعرف أنها لؤلؤ وظل يجرى وراها ولكنه لم يعثر عليها هي وبدر، وبدأ قلب لؤلؤ يدق تجاهه وبدأ يأكلها بيده، وظلت تفكر فيه، وقررت أنها تعطي نفسها فرصة وتحبه.

وتدور أحداث الحلقة أيضا حول مجدي مدير أعمال لؤلؤ عندما يجلس معها ويقول لها شكلك يا لؤلؤ سعيدة وفرحانة، وقالت له أنا مبسوطة وعايزه اشتغل كتير وأركز في شغلي يا مجدي، ويقول لها ربنا يسعدك، ويخبرها بأنه قام بشراء شقة وسيارة ووضع 2 مليون جنيه لصديقتها مروة.

بينما قررت كاميليا والتي تجسد دورها الفنانة نيرمين الفقي، بعد أن قام زوجها بتقديم هدية لها، التركيز في شغلها الفترة القادمة وأنها مبسوطة وسعيدة، بينما قرر سيد أبو لؤلؤ ترك العمل في البنك بعد حصوله على مبلغ مالي مالي من طارق نصار ونهال سكرتيرته، ويقوم بشراء الميكروباص الذي قام بتجميع فلوسه.

قنوات عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ، في تمام الساعة 7:45 مساء على قناةon، ويعاد مرتين، في تمام الساعة 2 صباحًا، والساعة 1 ظهرًا، كما يبث على قناة ON Dram، في تمام العاشرة مساء، والإعادة في تمام الساعة 5 صباحا، والساعة الثالثة عصرا.

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