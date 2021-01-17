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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 17 يناير 2021

الأحد 17/يناير/2021 - 01:35 ص
برج الحمل
برج الحمل
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:

مهنيا: بداية جديدة ومهمة في حياتك المهنية تحقق من خلالها نجاح مهم في حياتك بعد فترة متعبة جدا.

عاطفيا: يوم رومانسي وأكثر هدوء وجاذبية لكن أفصل بين الحب والعمل واهتم بشريكك أكثر.

صحيا: إن كنت تشعر بالغثيان شبه الدائم، فلا تهمل ذلك واستشر الطبيب لأخذ العلاج اللازم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.


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