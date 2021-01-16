الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان.. وشرط وحيد لعودة المفاوضات

أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ترفض اعتذار نادي سانت إيتيان بخصوص تصريحات رئيس النادي رونالد روميير والتي ترتب عليه إيقاف المفاوضات بخصوص بيع مصطفى محمد.





وكان نادي سانت إيتيان قد نشر اعتذارًا رسميًا لمسئولي نادي الزمالك، بعد التصريحات الصادرة من رونالد روميير والتي أشاروا إلى أنها فُهمت بشكل خاطئ.





وقال السمري في تصريحات تليفزيونية بأن كبير الموظفين بنادي سانت إيتيان أرسل اعتذارًا باللغة الإنجليزية بخصوص تصريحات رئيس النادي ولكنهم يرفضوا هذا الاعتذار.





وأكد السمري بأنه تم رفض هذا الاعتذار، لأن الاعتذار يجب أن يكون من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للنادي الذي حدثت من خلاله المفاوضات مع النادي."



