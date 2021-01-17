أسباب تلوث الهواء وفقًا لما ذكره الموقع الرسمى لوزارة البيئة

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شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أولى جلسات لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام الدين صلاح عوض الله، اليوم، ضمن بداية جلسات مجلس النواب الجديد ٢٠٢١، حيث استعرضت خلال الجلسة مجهودات الوزارة في الحد من تلوث الهواء خاصة في القاهرة الكبرى، ووصل عدد محطات رصد نوعية الهواء إلى ١٠٨ محطة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على رصد نوعية الهواء في المناطق النائية بالساحل الشمالي والوادي الجديد والبحر الأحمر._ انبعاثات الوقود الأحفوري._ الزراعة وتربية الماشية._ النفايات._ الغبار._ ملح البحر._ حبوب اللقاح، والأبواغ، وبقايا الكائنات الحيوانية والنباتية._ الانبعاثات البركانية كميات كبيرة من الغازات والجزئيات الضارة إلى الغلاف الجوي._ حرائق الغابات.