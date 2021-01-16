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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عزيز الشافعي ينفي اعتذار رامي صبري: «محصلش»

السبت 16/يناير/2021 - 10:43 م
عزيز الشافعي
عزيز الشافعي
حسن أمين
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نفى الشاعر والملحن عزيز الشافعي اعتذار المطرب رامي صبري له وللشاعر الغنائي تامر حسين عما بدر منه من تصريحات خلال الأيام الماضية بسبب أغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب.

وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": محصلش والله أي اعتذار.. عالعموم.. رد الاعتبار في جملة من كلمتين واقصر كتير من بوستات الاتهامات والحق أحق أن يتبع.

كان رامي صبري قد أعلن مساء اليوم، إنهاء الخلاف بينه وبين صناع أغنية "شكرا" وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تامر حسين عِشْرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".

وأثار رامي صبري الجدل خلال الأيام الماضية بعد إطلاقه أغنية شكرًا بصوته، على الرغم من أنها أصبحت ملكًا لعمرو دياب وشركته "ناي" الموجودة بألبوم الهضبة الجديد "إلا أنا".

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