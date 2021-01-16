رامى صبرى يُنهى خلافه مع تامر حسين وعزيز الشافعى

أنهى المطرب رامي صبري خلافه مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، الذي نشب بينهم بسبب اغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب.وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تامر حسين عِشْرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".وأثار رامي صبري الجدل خلال الأيام الماضية بعد إطلاقه أغنية شكرًا بصوته، على الرغم من أنها أصبحت ملكًا لعمرو دياب وشركته "ناي" الموجودة بألبوم الهضبة الجديد "إلا أنا".وأعلن رامي صبري عن نيته طرح أغنية جديدة تحمل اسم "شطّبنا" خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف.