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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة خطف مسن لسرقته بالمقطم

السبت 16/يناير/2021 - 06:22 م
حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى
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أمرت نيابة المقطم بحبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بخطف مسن لسرقته، كما وجهت النيابة العامة لهم تهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب علي المواطنين.

البداية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث والرائد محمد فتحي معاون المباحث بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من س ف ش، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 2297 فئة "أ" الأميرية "نشل" والسابق اتهامه في عدد 50 قضية آخرها 2475 لسنة 2018م الموسكي "نشل"، س م، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة... والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 53528 لسنة 2015م مدينة نصر أول "تبديد" حال استقلالهما السيارة ماركة شيفروليه أفيو كحلي اللون "مطموسة اللوحات الخلفية" (قيادة الأول ـ مستأجرة)، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات صوت هاتف محمول يحوي "ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية"، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات مبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما ا م ا م، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.

وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمين باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتين الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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