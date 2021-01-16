وزيرة البيئة: تكليفات رئاسية بمواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

شاركت الدكتورة ياسمين فواد، وزيرة البيئة، في أولى جلسات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام الدين صلاح عوض الله اليوم.واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الجلسة، مجهودات الوزارة في الحد من تلوث الهواء، خاصة في القاهرة الكبرى، حيث وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء إلى 108 محطات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على رصد نوعية الهواء في المناطق النائية بالساحل الشمالي والوادي الجديد والبحر الأحمر.وتناولت فؤاد، خلال اجتماعها بأعضاء اللجنة المنحة المقدمة من البنك الدولي والتي تركز على دعم وزارة البيئة بأجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء لاستكمال البنية التحتية لمنظومة الرصد، في إطار التحضير لمشروع إدارة تلوث هواء القاهرة والمزمع بدءه مع البنك الدولي بقرض 200 مليون دولار خلال هذا العام بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويركز المشروع على الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن قطاعي المخلفات والنقل.