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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: 183 مليون تعويض للحضانات عن الإغلاق بسبب كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 12:33 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار التنسيق بين إدارة الطفولة والأمومة والمديريات فى المحافظات لمراقبة ومتابعة تنفيذ الحضانات للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأهمها تقليل الكثافة بها لنسبة 50٪ والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير قياس درجة الحرارة.

وأضافت أن هناك زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، بالإضافة توزيع دليل إرشادي لإجراءات الأمن والسلامة على جميع دور الحضانة من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للأطفال والعاملين.

وأشارت إلى أنه خلال جائحة كورونا تم صرف مرتبات لمدة 3 أشهر لعدد 122 ألف من العاملين في 15 ألف حضانة بميزانية إجمالية تصل إلى 183 مليون جنيه كتعويض عن فترة الإغلاق من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا على العاملين في دور الحضانات أثناء الإغلاق.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن عدد الحضانات المرخصة 14.281 حضانة، فيما يبلغ عدد غير المرخصة 10.488 حضانة، اى إجمالي 24.769 حضانة على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانيًا، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلي تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقًا لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياسًا بعدد الأطفال في الفئة العمرية ذات الصلة،وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.

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