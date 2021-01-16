وفاة رئيس قسم النساء السابق بطب طنطا بكورونا

توفي الدكتور محمد نبيه الغريب، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا سابقا، والأستاذ المتفرغ بالكلية حاليا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.ونعت جامعة طنطا ونقابة أطباء الغربية، فى بيان لهما اليوم السبت، الطبيب الراحل الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق فى التنفس، وجرى أخذ عينة طبية منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله وتدهورت حالته الصحية، إلى أن وافته المنية.