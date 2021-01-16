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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أبرزهم رانيا يوسف وعزت العلايلي.. تصريحات الفنانين المثيرة للجدل

السبت 16/يناير/2021 - 02:31 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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انشغل الجمهور بالتريند الفني مؤخرا حيث نرصد تصريحات الفنانين المثيرة للجدل عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ونرصد أبرزها في هذا التقرير.

تصريحات الفنانين المثيرة للجدل 

نرصد أبرز اللقطات التي خطفت التريند وأصبحت الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص نشير إلى تصريحات الفنانين المثيرة للجدل مؤخرا.

تصريحات رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف صاحبة النصيب الأكبر من إثارة الجدل خلال العامين الماضيين في أي ظهور رها وكان آخره تواجدها عبر قناة إم بي سي مصر من خلال برنامج "ليلة الخميس" وتحدثت فيه عن الحب والزواج وقالت إنها لن تتزوج مرة أخرى ووجهت نصيحة للبنات بالزواج بعد الثلاثين حيث تكون أكثر نضجا وتعرف تختار بطريقة صحيحة أكثر من أي مرة سابقة، وأنها تزوجت مرتين بعد الثلاثين فقط بسبب عادات المجتمع وضرورة أن تتزوج السيدة وأنها ترى أن الزواج يفسد أي شيء وانها لو أحبت مرة أخرى ستكمل حياتها بدون زواج.

تصريحات عزت العلايلي

وتحدث الفنان عزت العلايلي، أثناء وجوده ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، عن زوجته الراحلة التي قال عنها إنها صاحبة فضل كبير عليه هو شخصيا وساهمت في ما هو عليه، وأنه لم يتخيل في يوم أن تغيب عنه في أي وقت وأنه أحيانا يستيقظ من نومه حاليا على صوتها.

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وأعلنت مشيرة ابنة الفنان هادي الجيار عن أن والدها، كان يرفض الدخول للمستشفى قبل وفاته بعد أيام ولم يدخلها إلا بعد أن ظهرت الأعراض عليه واضطر للدخول، وأنه أخبرها قبل وفاته بعد ايام أنه لن يستمر في التمثيل لو كتب له الله النجاة بعد هذه الوعكة وأنه سيقدم الجزء الثاني من الاختيار و يعتزل نهائيا لكن لم يمهله الموت.

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