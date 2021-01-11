سلبية مسحة أمير كرارة وإيجابية يسرا.. تطورات الحالة الصحية للفنانين المصابين بـ كورونا

سلبية مسحة أمير كرارة

إيجابية مسحة يسرا

شفاء إيناس الدغيدي وهالة خليل

فنانين توفوا بسبب فيروس كورونا





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تطورات جديدة في ملف الفنانين المصابين بفيروس كورونا، والذي شهد زيادة كبيرة في الأيام الماضية، حيث بدأ عدد كبير من الفنانين بالتعافي وعدد أخر ما زال في مرحلة العزل وتلقي العلاج، وتستعرض "الدستور" أبرز التطورات في هذا الملف.كشف الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك سلبية مسحته الذي أجراه بعد استقرار حالته الصحية، وكتب أمير: "الحمدلله فضل ونعمه وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض"، ويستعد أمير كرارة حاليًا لبدء تصوير أحداث مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، والمخرج محمد سامي، والذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، كما أنه يستأنف تصوير حلقات برنامج "سهرانين" والذي توقف بسبب إصابته بالفيروس.أما الفنانة الكبيرة يسرا فأستقرت حالتها الصحية بشكل كبير، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس بعدما أثبتت الفحوصات إصابتها بالفيروس، وعلى الرغم من مرور فترة على إصابتها واستقرار حالتها، فإن نتيجة آخر مسحة لها ظهرت إيجابية،وهو ما يجعلها تستمر في العزل المنزلي وتتلقى بروتوكول العلاج لحين إجراء مسحة أخرى.هناك عدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية ظهرت نتائج مسحاتهم سلبية وخرجوا لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، وهم المخرجة إيناس الدغيدي التي أعلنت شفاءها واستقرار حالتها الصحية، والمخرجة هالة خليل التي خرجت من العزل لمواصلة نشاطها الفنية بشكل طبيعي، بجانب عدد من الفنانين، مثل شريف رمزي وكريم فهمي، والمنتجة شهد رمزي، والمطرب محمد الشرنوبي، وزوجته راندا رياض.وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة ثلاثة فنانين أول وفاة كانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي الذي عانت لفترة منه قبل أن ترحل عن عالمنا، وثاني حالة كانت منذ أسابيع وهو الفنان فايق عزب الذي لم يستطع مقاومة الفيروس، وآخرهم الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا أول من أمس بعدما فشل في مقاومة الفيروس.