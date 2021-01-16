«السعادة» التركي: الاعتداء على نائب «المستقبل» هجوم على السلم الاجتماعي

أدان رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، حادث الاعتداء الذي تعرض له نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ، معربًا عن تمنياته له بالشفاء العاجل.وقال أوغلو في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أنقل تمنياتي بالشفاء لنائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ الذي تعرض لهجوم شنيع أمام منزله، وأدين مع الأسف هذا الهجوم الذي أراه اعتداءً على السلم الاجتماعي»وكان مجهولين أتراكًا اعتدوا صباح أمس الجمعة، على نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ بالبنادق والعصي أمام منزله في العاصمة أنقرة.وفي ظهر نفس اليوم، وقعت حادثة اعتداء أخرى بالعاصمة التركية أنقرة، حيث هاجم 3 أشخاص مجهولي الهوية صحفي جريدة «يني تشاغ»، أورهان أوغور أوغلو، وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله.