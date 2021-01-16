حظك اليوم.. برج العذراء السبت 16 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيا: الوقت صعب نفسيًا بعض الشئ، شعور بالقلق والتمرد على أحوالكم، عليكم بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر في عدم الرغبة بالتعاون مع من حولك، تحلى بالصبر فترة بسيطة.عاطفيا: فترة جيدة عاطفيا وتزداد بها فرص الارتباط للأيام القادمة، لكن تعلم من دروس الماضي وركز في الاختيار.صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك، شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة القادمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.