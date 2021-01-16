سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-1-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة، في سوق تداول العملات المحلية.محليًا، سجل متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-1-2021البنك الأهلي المصريجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةأظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصريتيح بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي مستوى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في منتصف التداولات.بنك مصر إيران التنميةتداولت أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ببنك مصر إيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك البركةوعرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.مصرف أبوظبي الإسلامىسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك عودهواصلت أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها اليوم أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.