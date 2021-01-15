«البيئة»: سلوكيات المواطنين تساهم في انتشار كورونا

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن المخلفات الطبية تعمل على زيادة نسب تلوث الهواء، وسلوكيات المواطنين السلبية في إلقاء القمامة في الشوارع تساهم في انتشار الوباء، والوزارة تعمل على التخلص الآمن من المخلفات الطبية للحد من التلوث البيئي وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة لـ"الدستور" أن الوزارة تكثف حملات الرصد والمتابعة اللحظية من خلال شبكات رصد الانبعاثات، وتطبيق أبلكيشن المخلفات ساهم في الحد من التلوث بالتعاون مع الشركات الخاصة للمخلفات.ومن الجدير بالذكر أن ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، أعلنت أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع محافظي القاهرة والقليوبية لمناقشة أوضاع مواقع الدفن ومتطلبات العمل بها من معدات، وإجراءات المتابعة واحكام السيطرة لضمان التخلص الآمن من المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.