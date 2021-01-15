رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يصادق على تعيين مبعوثة أممية جديدة لحفظ السلام فى الكونغو

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:20 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
ا ش ا
طباعة
صادق مجلس الأمن الدولي على تعيين مبعوثة أممية جديدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، وهي السيدة بانتيو كيتا من غينيا، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، خلفا للمبعوثة الأممية الحالية ليلى زروقي.

المبعوثة الغينية "كيتا" من مواليد كوناكرى عام 1958، والتحقت بالعمل فى الأمم المتحدة في العام 1989، ومنذ العام 2017 تشغل منصب وكيل الأمين العام المشرف على عمليات حفظ السلام، كما سبق لها العمل كممثلة لمكتب الأمم المتحدة فى إقليم دارفور بغرب السودان فى العام 2015.

وتعد عملية حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية التى تقوم بها الأمم المتحدة من أهم وأصعب مهام حفظ السلام الأممية فى العالم، وهى العملية التى تشرف عليها المبعوثة الأممية ليلى زروقي، التى ستنتهى مهمتها هناك اعتبارا من أول فبراير المقبل، ويصل إجمالي عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية إلى 15 ألف جندى، تصل فاتورة تشغيلهم وقيامهم بمهامهم فى الكونغو الديمقراطية إلى مليار دولار أمريكى سنويا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مخدرات في «قنا الجامعي».. والموظفون: «مش بتاعتنا»

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

خاص.. الإطاحة بـ30 مسئولا فى لجنة الحكام بسبب أبنائهم

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»

صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر