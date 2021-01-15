مجلس الأمن يصادق على تعيين مبعوثة أممية جديدة لحفظ السلام فى الكونغو

صادق مجلس الأمن الدولي على تعيين مبعوثة أممية جديدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، وهي السيدة بانتيو كيتا من غينيا، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، خلفا للمبعوثة الأممية الحالية ليلى زروقي.المبعوثة الغينية "كيتا" من مواليد كوناكرى عام 1958، والتحقت بالعمل فى الأمم المتحدة في العام 1989، ومنذ العام 2017 تشغل منصب وكيل الأمين العام المشرف على عمليات حفظ السلام، كما سبق لها العمل كممثلة لمكتب الأمم المتحدة فى إقليم دارفور بغرب السودان فى العام 2015.وتعد عملية حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية التى تقوم بها الأمم المتحدة من أهم وأصعب مهام حفظ السلام الأممية فى العالم، وهى العملية التى تشرف عليها المبعوثة الأممية ليلى زروقي، التى ستنتهى مهمتها هناك اعتبارا من أول فبراير المقبل، ويصل إجمالي عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية إلى 15 ألف جندى، تصل فاتورة تشغيلهم وقيامهم بمهامهم فى الكونغو الديمقراطية إلى مليار دولار أمريكى سنويا.