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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سائح أسترالي أول زائر لمعبد إيزيس بعد افتتاحه

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:14 م
سائح أسترالي
سائح أسترالي
فاتن غلاب
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بعد مرور أقل من ساعة على افتتاح معبد إيزيس بمحافظة أسوان، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، زار المعبد عدد من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائح من أستراليا.

وأعرب السائح الأسترالي عن سعادته بزيارة المعبد وإعجابه الشديد بالنقوش التي تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون أول زائر له بعد افتتاحه.

كما أعرب عن استمتاعه بزيارة محافظة أسوان والاستماع بجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة الي إعجابه بالمعالم الأثرية التي شاهدها والتي مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التي تبهر العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قاما صباح اليوم الجمعة، بافتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان وحرصه على إطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور 50 عاما على بناء السد العالي.

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