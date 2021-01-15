وزير الآثار يطلق مبادرة «شتي في مصر» من أسوان (فيديو)

أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بعد افتتاح معبد إيزيس بمدينة أسوان، انطلاق مبادرة ''شتي في مصر'' من أسوان، حيث إن كان هناك حرصًا على انطلاق المبادرة من الجنوب إلى كافة محافظات مصر للاستفادة من المبادرة الرائدة لإنعاش السياحة الداخلية المصرية.وأضاف "إننا حرصنا على الاحتفال مع شعب أسوان بالعيد القومي للمحافظة، واليوبيل الذهبي لإنشاء السد العالى سبب نهضة ورخاء مصر".وأوضح وزير السياحة والأثار أن مبادرة "شتي في مصر" تستهدف انتعاش الأسواق السياحية في ظل المنح التي تقدمها الدولة، حيث إنه تم التخفيضات في أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وتخفيض في أسعار الفنادق أيضًا.واستكمل "العناني" أن تم تخفيض أسعار تذاكر الطيران لـ50% شملت من القاهرة الأقصر 1500 جنيه ذهاب وعودة، ومن القاهرة لشرم الشيخ وطابا وأسوان والغردقة ذهاب وعودة 1800 جنيه، مطالبًا المصريين بزيارة اثار بلادهم والاستمتاع بدف الشتاء فى المحافظات السياحية المختلفة.وجاء ذلك على هامش افتتاح وزير الآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتزامن مع عيد معبد إيزيس وسط المدينة، اليوم الجمعة.وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.