حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 15 يناير 2021
الجمعة 15/يناير/2021 - 06:53 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:
مهنيًا: طموحك كبير لكن ابحث جيدًا عن الفرصة التي تساعدك في تحقيق هدفك والوصول لما تطمح له.
عاطفيًا: هناك مشكلة تزعجك وتبحث عن حل لها، فكر بهدوء لتجد الحلول المرضية والمقنعة مع الشريك.
صحيًا: ماتشعر به من ألم وتعب هو بسبب أمر نفسي داخلي، ابحث عن الوسائل التي تساعدك في التخلص منه.
مهنيًا: طموحك كبير لكن ابحث جيدًا عن الفرصة التي تساعدك في تحقيق هدفك والوصول لما تطمح له.
عاطفيًا: هناك مشكلة تزعجك وتبحث عن حل لها، فكر بهدوء لتجد الحلول المرضية والمقنعة مع الشريك.
صحيًا: ماتشعر به من ألم وتعب هو بسبب أمر نفسي داخلي، ابحث عن الوسائل التي تساعدك في التخلص منه.